10 آلاف الحد الأقصى لردّ «المضافة» للسياح و250 درهماً الحد الأدنى

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، ونص القرار - الذي يحمل رقم (2) لسنة 2018 ويضم سبع مواد - على أن يتم البدء بتوفير طلبات ردّ ضريبة القيمة المضافة من قبل تجار التجزئة للسياح اعتباراً من الأحد المقبل من خلال مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

ونص القرار على أن للهيئة فرض رسوم على السائح تتمثل في رسم إداري يعادل 15% من مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يتم ردها للسائح، ورسم ثابت بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد، ويكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة مبلغ 10000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى أوضح القرار أنه لن يتم ردّ ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام فيما يتعلق بأي طلب في حال لم تكن قيمة مشتريات السائح شاملة الضريبة 250 درهماً أو أكثر.

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