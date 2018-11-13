بيع 90 % من مساكن مشروع «كاسا فاميليا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الوطنية للعقارات»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، عن بيع 90% من شقق مشروعها للتطوير العقاري «كاسا فاميليا» وبدء ملّاكها السكن فيها. ويعدّ المشروع جزءاً من «موتور سيتي جرين كوميونيتي».

توفر «الوطنية للعقارات» الفيلات السكنية في «كاسا فاميليا» من خلال برنامجها للتمويل العقاري حيث يمكن المشترين من دفع 10% من سعر العقار خلال فترة البناء ودفع الـ90% الباقية على مدى 10 سنوات بعد التسليم.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «نعمل وفقاً للمخطط الزمني لإنهاء المشروع لفيلات التاون هاوس التي ستجاور «كاسا فاميليا»، ويمثل هذا المشروع الفرصة الأخيرة لمن يرغبون بالتملك والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من خطتنا للسداد طويلة الأجل».