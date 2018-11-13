«مبادلة للبترول» تستحوذ على حصة في امتياز «نور» للغاز في مصر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، عن اتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية تشتري بموجبه حصة 20% في امتياز منطقة «نور» البحرية للغاز («نور») بشمال سيناء، وهي منطقة استكشافات بحرية في جمهورية مصر العربية.

وتعد شركة «إيني» المشغّل لمنطقة الامتياز هذه، وذلك من خلال شركة «أيوك» التابعة لها. وتمتلك «إيني» في هذا الامتياز، الذي تشارك فيه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حصة نسبتها 85% بالشراكة مع شركة «ثروة للبترول»، التي تمتلك حصة نسبتها 15%.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ هذه إلى مجموعة من الشروط، والتي تشمل الحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئات الحكومية المعنية في مصر.

وتمثل هذه الصفقة، عملية الاستحواذ الثانية لشركة «مبادلة للبترول» في مصر، حيث كانت قد بدأت الشركة عملياتها هناك في شهر يونيو 2018 عند استحواذها على حصة شركة «إيني» الإيطالية، البالغة 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز، الذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي العالمي المستوى.

وفي هذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، ورئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للبترول»: «يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور»مبادلة للبترول«في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة»إيني«، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز»شروق«، وامتياز»نور«.

ويعزز هذا الامتياز الاستكشافي استثماراتنا الحالية في حقل»ظُهر«، ويدعم استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة في مصر، ويزيد من إمكانية الاستفادة من قاعدة الموارد الإضافية التي سيوفرها هذا الامتياز لشركتنا على المدى الطويل».

من جهته، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «تسهم هذه الصفقة في تعزيز شراكتنا التي بدأت من خلال التعاون المثمر في حقل ظُهر، وهي تعكس ثقة شركة مبادلة للبترول في المكانة الريادية لـ»إيني«كمشغل لمشروعات التطوير أو العمليات الاستكشافية».

وتجدر الإشارة إلى أن حقل «نور» الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتراً مربعاً.

وتقوم كلٌ من شركة «إيني» وشركة «ثروة للبترول» حالياً بحفر بئر استكشافية والتي ظهرت مؤشراتها خلال فترة الاستكشاف الأولى لامتياز «نور».