«إمداد» تشارك بجناح يضم 12 شركة عالمية وتكشف عن هويتها الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن علي عبدالملك الرئيس التنفيذي لشركة إمداد الإماراتية المتخصصة في خدمات حقول النفط، عن إطلاق الهوية الجديدة للشركة، وذلك خلال المشاركة في فعاليات معرض أديبك 2018، الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض.

وقال عبدالملك بهذه المناسبة: «لقد سعينا نحو مواكبة التطورات في قطاع النفط والغاز، وذلك عبر مواجهة التحديات التي شهدناها في هذا القطاع الحيوي مؤخراً، حيث جرت إعادة هيكلة لمختلف الشركة لتحقيق رؤيتها نحو مزيد من النمو، ومواصلة النجاح في أعمالها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأضاف عبدالملك: «إن الهوية الجديدة للشركة تعكس قوتنا وإصرارنا لتحقيق مزيد من النمو في قطاع النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عملنا يرتكز على الحفر والإنتاج والتكرير.

وحول المشاركة في فعاليات معرض أديبك، رد بالقول: نشارك بجناح وطني كبير يضم 12 شركة عالمية تحت مظلتنا، وهذه الشركات من أميركا والهند والسعودية وكندا والنرويج وغيرها.

كما لدينا تعاون كبير مع الشركات الروسية التي تملك تقنيات وخبرات كبيرة. وذكر أن الشركة حققت نمواً بنسبة 14% في العام الماضي رغم ظروف السوق، معرباً عن أمله أن تحقق أداءً إيجابياً خلال العام الجاري يتمثل بنمو يصل إلى 10%.