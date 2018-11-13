«أراضي عجمان»: بوابة المكاتب العقارية إلزامية ابتداءً من ديسمبر

المصدر: عجمان ــ البيان

دعا ناصر المرزوقي مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان جميع المكاتب العقارية إلى ضرورة الالتزام بتقديم معاملاتهم، ابتداء من ديسمبر المقبل، عبر بوابة المكاتب العقارية، التي أطلقتها الدائرة في إطار سعيها إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال أتمتة جميع خدماتها، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

كما أكد المرزوقي أن الدائرة قامت بعقد عدد من اللقاءات المباشرة مع المعنيين وزيارات ميدانية لمكاتبهم، بهدف تدريبهم على كيفية استخدام البوابة الإلكترونية وإتمام معاملاتهم بطريقة سلسة وكفاءة عالية، موضحاً أنه تم تسجيل ملاحظاتهم وأخذ رؤاهم بعين الاعتبار من أجل تطوير البوابة وضمان تقديم خدمات إلكترونية بدقة متناهية وجودة عالية.