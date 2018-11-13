انطلاق ملتقى «صناعات البناء والتشييد» في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، معرض وملتقى صناعات الشارقة للبناء والتشييد، تحت عنوان «كل ما يلزمك لبناء بيتك.. تمييز. إتقان. وجودة» والذي تنظمه الدائرة في مجلس ضاحية مويلح بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والمصانع والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع.

وشارك في الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى. والمهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، حيث سيتضمن الملتقى منصات عرض لعدد من «مصانع في قطاع البناء والتشييد» بالإضافة إلى ورش مصاحبة لمناقشة مواضيع تفيد زوار المعرض.

ويستهدف معرض وملتقى صناعات الشارقة للبناء والتشييد، المقبلين على بناء مساكنهم، وأصحاب شركات المقاولات، ومصممي ومهندسي الديكور، وتجار مواد البناء والإنشاء.