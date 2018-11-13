«بي بي» ترصد مليار دولار سنوياً للاستثمار في أبوظبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد الأميركي، بوب دودلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي» البريطانية العملاقة للنفط والغاز، أن المجموعة تخطط لتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف دودلي في تصريحات صحافية نقلتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، إن المجموعة رصدت لهذا الغرض مبلغاً يقارب 3 مليارات دولار سنوياً في صورة استثمارات بالمنطقة، تستأثر منها أبوظبي بمبلغ مليار دولار سنوياً، فيما تستأثر مصر بمبلغ 1.8 مليار دولار سنوياً.

وأفاد دودلي، بأن ثمة مناقشات تدور حالياً لضخ رؤوس أموال للاستثمار في أنشطة التكرير والتوزيع التي يقوم بها مجمع «الرويس» في أبوظبي، التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وقال دودلي: «نحن مهتمون بالحصول على امتيازات من «أدنوك».