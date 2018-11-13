دبي تستضيف معرضاً جديداً لقطاع الطيران العام المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، إطلاق معرض «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وأفريقيا 2019 المتخصص في قطاع الطيران للمرة الأولى في المنطقة.

وسيتم تنظيم هذا المعرض الجديد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومين من الثلاثاء 30 أبريل وحتى الأربعاء الأول من مايو، والذي يصادف اليوم الثالث والرابع من معرض سوق السفر العربي.

وستكون طيران الإمارات شريك الطيران الرسمي للمعرض، فيما ستكون مجموعة إعمار للضيافة شريك الضيافة الرسمي، حيث يحصل المشاركون في المعرض على عروض خاصة من الشركتين الرائدتين.

وقال نيك بيلبيم مدير شركة ريد ترافيل إكزيبشنز: «من المتوقع أن ينمو سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى 2036 وفقاً لبيانات اتحاد النقل الجوي الدولي.

ومن المتوقع أيضاً أن نشهد نحو 322 مليون مسافر إضافي سنوياً على الخطوط الجوية من وإلى وداخل المنطقة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 517 مليون مسافر خلال هذه الفترة».

وأضاف: «تشير التقديرات إلى أن قطاع الطيران سيسهم بنحو 200 مليار درهم في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2020 ويوفر 750 ألف فرصة عمل.

وعلاوة على ذلك، يعد هذا القطاع من الركائز الاقتصادية الرئيسة في دبي، حيث يمثل أكثر من 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمدينة دبي بقيمة تصل إلى 26.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «أكسفورد إيكونوميكس».

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 37.5 في المائة بحلول العام 2020 بمساهمة سنوية إجمالية قدرها 53.1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في قطاع الطيران خلال العام 2019 مدفوعاً بالشراكة بين طيران الإمارات وشركة فلاي دبي فضلاً عن اقتراب موعد معرض إكسبو دبي 2020.

ويوفر المعرض منصة مثالية تجمع أكثر من 400 شخص.