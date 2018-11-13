«جي إيه سي» تدشّن منشأة خدمات لوجستية في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

دشنت شركة «جي إيه سي دبي» أحدث منشأة للخدمات اللوجستية التعاقدية متعددة الاستخدامات الخاصة بها في «دبي الجنوب».

أقيم حفل الافتتاح برعاية خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، بحضور بينجت إيكستراند رئيس مجموعة «جي إيه سي»، وفريدريك نيستروم نائب الرئيس في مجموعة «جي إيه سي» في الشرق الأوسط، ورونالد ليتشتينيكر، المدير الإداري لشركة «جي إيه سي دبي»، وسعدي حسن الرئيس، رئيس مجلس إدارة «جي إيه سي دبي»، إضافة إلى حشد من الشركاء والعملاء.

وتعدّ المنشأة الجديدة التي بلغت كلفتها 100 مليون درهم، وانطلق العمل على بنائها في ديسمبر من عام 2006 وبدأت العمل في مايو، من أكبر المنشآت في تاريخ الشركة وأكثرها تطوراً.

وهي تشكّل إضافة إلى قدرة الخدمات اللوجستية التعاقدية الحالية للشركة، ورافداً للمنشآت القائمة في جبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي، ما يرفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 170 ألف منصة نقالة تسمح بتزويد العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية بحلّ واحد ومتميز لمتطلباتهم في مجال التخزين والنقل وخدمات القيمة المضافة والتوثيق.

وتم تصميم المنشأة ذات الحجرتين التي تضم 45.900 منصة وذات درجات حرارة ورطوبة مُدارة للتعامل مع مجموعة متنوعة من فئات المنتجات.