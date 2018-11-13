«فينابلر» تستحوذ على حصة الأغلبية في «سويتش»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة «فينابلر»، منصة الدفع وصرف العملات الأجنبية، عن زيادة حصتها في شركة «سويتش» من خلال ضخ استثمار إضافي عبر جولة تمويل ثانية لتصبح بذلك مالكاً لأغلبية الحصص فيها.

ومن خلال توسيع نطاق استثمارها في قطاع بطاقات الهدايا الرقمية سريع النمو، ستعمل «فينابلر» على تعزيز حضورها العالمي في القطاع المالي من أجل إتاحة شبكة «سويتش» لشريحة أوسع من الجمهور في الأسواق الدولية.

وقال بروموث مانغات، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر»: «نسعى إلى تيسير قدرة المستهلكين والشركات على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. ولتحقيق ذلك، نعمل باستمرار لابتكار أفضل الحلول والدخول في شراكات مدروسة مع الشركات التي تقدم منتجات وخدمات استثنائية».