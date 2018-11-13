23.6 % نمو تكوين رأس المال الثابت في 5 سنوات

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

كشف تقرير أصدرته إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بناءً على البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن تسجيل 23.6% نسبة نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة 2013 ــ 2017.

وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أظهرت نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدولة خلال الفترة ما بين أعوام 2013 - 2017، فقد ارتفع من 261.337 مليون درهم عام 2013 ليصل إلى 323.008 مليون درهم عام 2017، حيث بلغت قيمة الزيادة 61.671 مليون درهم بنسبة بلغت 23.6%، وقد ارتفعت بناءً على هذه الزيادة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي من 20% في عام 2013 إلى 22% في عام 2017 في مؤشر واضح على تزايد التدفقات والإنفاق على السلع الرأسمالية والإنتاجية في الاقتصاد الإماراتي.

وأوضح التقرير أن نسب الزيادة حسب القطاعات الاقتصادية خلال نفس الفترة 2013/‏2017 تصدرتها نسبة الزيادة في القطاع المالي مقارنة بباقي القطاعات، حيث ارتفع تكوين رأس المال الثابت في هذا القطاع بنسبة 65%، تلاه قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 40%، ثم قطاعا الأنشطة العقارية والفنون والترفيه والترويج بنسبة 38% لكل منهما.

وجاء القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي بنسبة 24%، وأنشطة الإقامة والخدمات الإدارية والنقل والتخزين والإدارة العامة والدفاع بنسبة 23% لكل منها، ثم قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 22%، فقطاع الزراعة وصيد السمك بنسبة 20%، ثم تلتها باقي القطاعات وبنسب متفاوتة.

واستأثر القطاع الصناعي النصيب الأكبر من قيمة الزيادة حسب القطاعات خلال الفترة نفسها، بمجموع 84.566 مليون درهم منها 24.627 مليون درهم في قطاع الصناعات التحويلية وحدها، حيث ساهم القطاع الصناعي بـ 27% من الزيادة الكلية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال 2013-2017.

تلاه في ذلك قطاع الأنشطة العقارية بواقع 49.534 مليون درهم وبنسبة 22% من الزيادة، ثم قطاع الخدمات النقل والتخزين بواقع 45.395 مليون درهم، فقطاع الإدارة العامة والدفاع بقيمة 42.795 مليون درهم، في حين حل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك أخيراً بقيمة 1.381 مليون درهم.

واستحوذت المشروعات غير المالية في توزيع تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة لعام 2017 على نسبة 85% من الإجمالي، وكان للقطاعات غير النفطية النصيب الأكبر، حيث شكلت 81.4% من الإجمالي.

واستأثر القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من التكوين الرأسمالي حيث بنسبة 26.2%، أما عن باقي القطاعات فقد تلا القطاع الصناعي الأنشطة العقارية بـ 15.3%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 14.1%، وقطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 13.2%.

مكون رئيسي

تكوين رأس المال الثابت هو جزء من رأس المال على شكل وسائل إنتاج تشمل الأبنية والمنشآت والآلات، والأجهزة، والطاقة المحركة، والتجهيزات، والمواد الأولية، والمواد المساعدة، حيث تنتقل قيمة رأس المال الثابت إلى السلع المنتجة بصورة متفاوتة من خلال دورات إنتاجية متعددة على شكل أجزاء، ويعد المكون الرئيسي للاستثمار في أي كيان اقتصادي.