«سيمنس» تفتتح مركزاً جديداً لدعم التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت سيمنس مركزاً جديداً لتطبيقات نظام التشغيل «مايندسفير»في أبوظبي. ويعمل المركز الجديد على تطوير حلول وتطبيقات وخدمات رقمية للعمليات الصناعية في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي.

يأتي هذا المركز في إطار ثلاثة مراكز تتم إقامتها في الإمارات العربية المتحدة لدعم التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. تعتمد المراكز الثلاثة على نظام تشغيل مايندسفير من سيمنس، وهو نظام تشغيل مفتوح قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية لتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

ومن أجل زيادة تعاونها الوثيق مع العملاء، يستفيد مركز سيمنس لتطبيقات مايندسفير في أبوظبي من التطبيقات التكنولوجية في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، للتعامل مع تحديات محددة تواجه العمليات الصناعية، خاصة التي ينتج عنها كم هائل من البيانات، وذلك بهدف تحسين العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاجية والمرونة التشغيلية.

وبالفعل يعمل المركز الجديد حالياً على تطوير حلول رقمية وحلول تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لصالح عملاء سيمنس الإقليميين في قطاعات المياه والنفط والغاز الطبيعي.

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يقع المركز الجديد في المقر الرئيسي لشركة سيمنس الشرق الأوسط بمدينة مصدر، وهو المركز الثاني ضمن ثلاثة مراكز لتطبيقات مايندسفير تُقام في الإمارات.

وافتتحت سيمنس أول مراكزها الاقليمية لتطبيقات مايندسفير في دبي أوائل هذا العام، لتلبية احتياجات قطاع الطيران وسوق الخدمات اللوجستية، لينضم إلى شبكة سيمنس العالمية لمراكز تطبيقات مايندسفير والتي تضم 20 مركزاً حول العالم يعمل بها 900 مطور برامج ومتخصص في البيانات ومهندس.