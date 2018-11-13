«جيميني» للتطوير العقاري تعيد هيكلة مجلس الإدارة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جيميني» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إعادة هيكلة مجلس الإدارة في أعقاب التوسع المخطط له، وتم ترقية سايليش جاتانيا الرئيس التنفيذي السابق إلى منصب مستشار مجلس الإدارة، نظراً لخبرته الواسعة في الإمارات والسوق العقاري في المنطقة. ونجحت الشركة في إنجاز مشروع -سبيلندور- بقيمة 300 مليون درهم في مدينة محمد بن راشد، وهو أول مشروع لشركة جيميني.

وقال سودهاكار راو رئيس مجلس إدارة شركة جيميني للتطوير العقاري: «اكتمل مشروعنا الأول - سبيلندور - في الوقت المحدد، وبدأنا تسليمه إلى السكان. والآن نريد الاستفادة من نقاط القوة للانتقال إلى معالم ومناطق جديدة. و«جيمني للتطوير العقاري»‏ هي ذراع التطوير العقارية في «مجموعة جيمني»، التي تعمل في مجالات الغاز والنفط، وخدمات الاختبار والتفتيش، والتجارة وما يتصل بها».