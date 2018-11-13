بحث التعاون الاقتصادي بين غرفة الشارقة وقنصلية كوريا

المصدر: الشارقة- البيان

التقى عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، وفداً اقتصادياً كورياً ضم جيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا في دبي وعدداً من المسؤولين في القنصلية ومسؤولين من وكالة ترويج الاستثمار التجاري الكوري. هدف اللقاء إلى بحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء أحمد النابودة عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الهادفة إلى تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وكوريا، وخاصة في مجالات ريادة الأعمال والثقافة والتعليم. وأشار العويس إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مسار العلاقات بين الجانبين، لاسيما في مجال التعاون الصحي ودعم المشاريع الريادية.