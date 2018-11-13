«منتدى أماديوس للطيران» يناقش الارتقاء بتجربة المسافرين

المصدر: دبي- البيان

تستقبل شركة أماديوس المتخصصة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المتطورة لقطاع السياحة والسفر العالمي، نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات الطيران على مستوى المنطقة، لتسليط الضوء على أحدث المستجدات، التي يشهدها قطاع السفر الجوي في العصر الرقمي، وذلك تحت مظلة «منتدى أماديوس للطيران في الشرق الأوسط 2018» الذي يقام حالياً تحت عنوان «معاً لابتكار رحلات لا تنسى» في دبي.

وتدعم شركة أماديوس سنوياً أكثر من 200 شركة طيران حول العالم في إدارة أنظمة خدمات المسافرين وأكثر من 500 شركة طيران في توزيع المحتوى، لتوفر بذلك 1.6 مليون رحلة لمسافريها.

وسيشهد المنتدى مشاركة نخبة من المتحدثين، الذي سيكشفون عن رؤى سباقة حول أهمية إثراء تجارب العملاء عبر الإنترنت؛ وتعزيز قيمة توزيع امتيازات التجارة الرقمية؛ والتقنيات التي تحسن برامج ولاء العملاء، وحلول المدفوعات الجديدة لشركات الطيران في المنطقة.

وتنظم الشركة ندوة مخصصة لنماذج تطبيق قدرات التوزيع الجديدة؛ المعيار الذي وضعه اتحاد النقل الجوي الدولي والذي يوفر لشركات السفر مقومات متميزة لتطوير امتيازاتها وعمليات التسعير والخدمات السحابية.

وقال ماهر قوبعة، نائب الرئيس لشؤون الطيران في أماديوس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: ارتفع سقف توقعات المسافرين حيال تجربة السفر إلى آفاق غير مسبوقة.

ولتلبية تلك التوقعات وتوفير تجارب مميزة يتعين على شركات الطيران استكشاف سبل جديدة للابتكار وتعزيز المرونة والتحكم المباشر بعملياتها. وسيتم خلال المنتدى استعراض الابتكارات الجديدة في تعلم الآلة والبيانات الضخمة والبلوك تشين، إذ طورت أماديوس بالفعل نماذج أولية باستخدام هذه التقنيات لتحسين تجربة المسافرين.