«سيتي سنتر عجمان» يُعيد افتتاح الجناح القديم

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» عن إنجاز جديد ضمن مشروع التوسعة والتطوير الذي يشهده «سيتي سنتر عجمان» بتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون درهم؛ حيث قام المركز بتطوير الجناح الحالي بتصاميم عملية وتحديثات جمالية.

وعقب الافتتاح الناجح للجناح الجديد الذي ضمّ عدداً من أبرز العلامات العالمية والمطاعم الشهيرة في ديسمبر الماضي، أعلن «سيتي سنتر عجمان» إعادة افتتاح الجناح القديم الذي يعود تصميمه لأكثر من 20 عاماً. ويربط الجناح بتصميمه الجديد المركز الحالي مع التوسعة الجديدة عبر ممر هايبرماركت كارفور إلى ردهة الطعام الجديدة التي تتسع لأكثر من 900 شخص.

كما حرص «سيتي سنتر عجمان» على تسهيل وصول مرتاديه من خلال توسعة مواقف السيارات التي يصل عددها حالياً إلى أكثر من 2200 موقف، إلى جانب إضافة مواقف خاصة بالزوار من أصحاب الهمم.