مصبح الكعبي: «مبادلة» ستعيد طرح «ثيبسا» عند تحسن الأسواق

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» أن الشركة ستعيد طرح أسهم شركة «ثيبسا» الإسبانية لتكرير النفط، المملوكة لها بالكامل، في اكتتاب عام أولي عندما تتحسن ظروف الأسواق العالمية وتصبح مواتية.

وأجرى الكعبي مقابلة أمس مع تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي، وأكد فيها أن «ثيبسا» لا تعاني أي ضغوطات في ما يتعلق بطرح «ثيبسا» للاكتتاب، وأضاف أن أسعار النفط العالمية لن يكون لها تأثير في قرار «مبادلة» بهذا الشأن. وأكد الكعبي أن «مبادلة» تتطلع إلى استقرار أسعار النفط، وأضاف أن الشركة قانعة بالمحفظة، التي تمتلكها في قطاع البتروكيماويات.

وأفاد الكعبي بأن «مبادلة» تتلمس فرصاً في أنشطة تكرير وتوزيع النفط، كما تتطلع إلى موارد منخفضة الكلفة.