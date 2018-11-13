مايكروسوفت تعرض أحدث حلولها الرقمية في «أديبك 2018»

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت شركة مايكروسوفت قوة التحول الرقمي داخل صناعة النفط والغاز بالمنطقة، بمشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2018. وتكرس مايكروسوفت تركيزها في هذا الحدث حول «تمكين قطاع النفط والغاز عبر تقنية الذكاء الاصطناعي»، حيث عرضت أحدث حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كما سلطت الضوء على كيفية تمكين التحول الرقمي في هذا المجال.

قال عمر صالح مدير التصنيع والموارد في الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن مهمة مايكروسوفت تتمثل في تمكين كل فرد ومنظمة في العالم من تحقيق المزيد، وتمثل تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي القائمة على الحوسبة السحابية عناصر مؤثرة قادرة على تمكين الذكاء الميداني في الوقت الحقيقي».