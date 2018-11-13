«آي إي سي» تستهدف زيادة أعمالها 40 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال نبيل بن سوسيه المدير العام لشركة «آي إي سي» تيليكوم الشرق الأوسط، إن شركته التي تعمل مع شركاء استراتيجيين مثل «الياه سات» و«الثريا للاتصالات»، تستهدف زيادة حجم أعمالها بين 30% إلى 40% حتى 2020.

وأضاف بن سوسيه في تصريحات على هامش «أديبك» أمس، إن حجم عقود الشركة السنوية حاليا تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار، وهناك توقعات بزيادتها في السنوات القادمة مع زيادة الأعمال في قطاع النفط بالإمارات.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم للشركات العاملة في قطاع النفط عدداً من أحدث الحلول المتطورة للاتصالات بهدف تسهيل وتحسين اتصالات الطواقم وتعزيز إمكانية الوصول إلى الانترنت، لاسيما في ظل التوقعات بأن تبلغ قيمة الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في قطاع النفط والغاز نحو 50 مليار دولار بحلول 2020.

وبين بن سوسيه أن تحليل البيانات الكبيرة وانترنت الأشياء والأجهزة المحمولة تعتبر من أهم المواضيع الرقمية الناشئة لشركات النفط والغاز، حيث تشير الدراسات إلى أن انعكاسات التكنولوجيا الرقمية ستضيف نحو 1.6 تريليون دولار إلى قيمة القطاع والعملاء على نطاق واسع بحلول 2025.