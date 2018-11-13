383 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 383 مليون درهم، حيث تم تسجيل 172 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 148 مليون درهم و133 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة السوق الكبير، وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم. وسجلت الرهونات 85 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 42 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 43 مليون درهم، أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 10 ملايين ورهن بمنطقة الحبية الثانية، بقيمة 10 ملايين.