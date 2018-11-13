«دوكاب» تصدر 60 % من إنتاجها إلى 40 دولة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف المهندس جمال الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الرئيس التنفيذي لشركة دبي للكابلات الكهربائية دوكاب عن أن الشركة بدأت تنفيذ خطة جديدة للتركيز على نوعيات محددة من الكابلات خاصة الكابلات المتخصصة في قطاع الطاقة النووية وقطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أهمية العقد الأخير الذي أبرمته دوكاب مع أدنوك لتوريد كابلات لها بقيمة 210 ملايين درهم موضحاً أن الكابلات المتخصصة في مشاريع قطاع النفط والغاز تشكل 20% من الكابلات التي تنتجها الشركة. وذكر أن إنتاج الشركة يبلغ حاليا 110 آلاف طن سنوياً من مختلف أنواع الكابلات مشيرا إلى أن 60% من الإنتاج يصدر إلى 40 دولة بينما يتم توجيه 40% من الإنتاج للسوق المحلي.