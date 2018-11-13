115 مليون درهم عقود لـ«فارنك» في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة فارنك المتخصصة بخدمات إدارة المرافق المتكاملة واستشارات الاستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في توقيع عقود جديدة في دبي وأبوظبي، بقيمة تجاوزت 115 مليون درهم في الربع الثالث من 2018.

ووقعت «فارنك» العقود مع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، بما في ذلك مطار دبي وبرج خليفة وأوراكل وكينغ كوليدج و«دارك ماتر» و«مساندة» ووزارة تنمية المجتمع. ولهذا الغرض، أعلنت الشركة عن تخصيص أكثر من 500 موظف إضافي لإدارة تنفيذ عقود مختلف خدمات إدارة المرافق المتكاملة، بما فيها أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والسباكة والخدمات الأمنية والتنظيف ومكافحة الآفات وإدارة النفايات.

وضمن قطاع الطيران جددت فارنك شراكتها مع مطارات دبي بعقد يمتد سنتين، لتوفير 200 موظف للقيام بكل خدمات إدارة المرافق.