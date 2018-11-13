92% من أصحاب الثروات الخليجيين غير مستعدين لانتقالها للأجيال التالية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جيرسي فاينانس» من مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي عن نتائج أحدث أبحاثها التي تسلّط الضوء على إدارة الثروات في المنطقة، حيث أشار 92% من المشاركين إلى أن العملاء الخليجيين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة غير مستعدين لانتقال الثروات إلى الأجيال القادمة، ولا يتمتعون ببنية ملائمة لذلك، وبالتالي ليس مفاجئاً أن تقدر نسبة المؤسسات العائلية التي تنتقل إلى الجيل الثاني بـ 6% فقط.

ومع بلوغ تقديرات الثروة التي ستنتقل بين العائلات والأجيال في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، التريليون دولار، تنتظر فرص هائلة المستثمرين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة في المنطقة. ويعكس التقرير الذي يحمل عنوان «تنظيم بنية الثروات والمراكز المالية الدولية: آراء من دول التعاون» وجهة نظر أكثر من 70 أخصائياً في إدارة الثروات في السوق الخليجي.