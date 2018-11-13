«دايمنشن داتا»: انتقال التحول الرقمي من النظرية إلى الواقع العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

أصدرت أمس دايمنشن داتا، المزود لتكامل التقنيات والخدمات المدارة تقريرها حول التوجهات التقنية للعام 2019. وقال إتيان راينيك، الرئيس التكنولوجي للمجموعة، إن العام 2019 سيشهد أخيراً بروز التحوّل الرقمي كحقيقة فعلية، فيما ستبدأ الشركات المبتكرة بجني ثمار مشروعاتها طويلة الأمد.

وسنرى أن مشروعات التحول، التي كثيراً ما يأتي ذكرها ولكنها نادراً ما حققت إنجازات حتى الآن، تدبّ فيها الحياة بفضل نضج التقنيات التي تسهم في التحول الفعلي مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وأتمتة عمليات الروبوتات.

وتحدد الدراسة بعنوان «توجهات التقنية 2019» أبرز التوجهات التي ستسهم في تحديد ملامح مشهد تقنيات الأعمال، وتتضمن:

أتمتة عمليات الروبوتات ستسهم في صياغة تجربة العملاء من جديد: يؤدي النمو الهائل في أتمتة عمليات الروبوتات، ومنها التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الشبكات العصبية القائمة على الحدس.

ستصبح البنية التحتية قابلة للبرمجة بشكل متكامل: تبدأ الشركات بالاشتراك في منصات سحابية متعددة مع رفع نسبة استخدامها للبرمجيات كخدمة، وتعني البرمجة المتكاملة أن المؤسسات ستصبح قادرة على التكيف سريعاً مع التغير في مشهد الأعمال والحصول على المزيد من تطبيقاتها.

تصبح التطبيقات أكثر ذكاء وقابلية للضبط: سنشهد في العام المقبل قيام التطبيقات بالحصول على مدخلات المستخدمين وإجراء التغييرات في وظائفها، .

تصبح قيمة البيانات محور القيمة الإجمالية: في الفترة المقبلة، سينتقل التركيز بشكل متزايد إلى القيمة الحقيقية للبيانات.

خروقات

ستركز المؤسسات على منصات الأمن الإلكتروني القائمة في البنية السحابية حيث سيؤدي وقع عدد كبير من الخروقات الأمنية واسعة النطاق في عام 2018 إلى زيادة الزخم لدى مزودي الأمن في البنية السحابية خلال العام 2019.

تقوم نظم الأمن السحابية على واجهات مفتوحة لبرمجة التطبيقات، ما يعني قدرة فرق الأمن على دمج التقنيات الجديدة في المنصات بسرعة وسهولة، مما يضمن للعملاء مواكبة التطورات السريعة في مشهد التهديدات.