«أدنوك» تمنح «جون وود» عقداً بـ 53 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية، إحدى الوحدات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عقداً بقيمة 53 مليون دولار إلى مجموعة «جون وود» متعددة الجنسيات لخدمات الطاقة، التي يقع مقرها الرئيس في أسكتلندا.

وبحسب الموقع الشبكي لبورصة لندن للأسهم، الذي نشر الخبر أمس، فإن «جون وود» ستقدم بموجب هذا العقد الخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة المشروعات إلى الشركة لمساعدتها في بلوغ هدفها المتمثل في رفع مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2020.

وقال ديف ستيوارت، رئيس «أسييت سوليوشنز»، التابعة للمجموعة: «تحظى «جون وود» بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، وتركز استراتيجيتنا على مواصلة توسيع نطاق إمكاناتنا في السوق» .