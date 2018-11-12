فنلندا تعلن رسمياً مشاركتها في إكسبو 2020

المصدر: وام

أكدت فنلندا مشاركتها الرسمية في إكسبو 2020 دبي الذي يعد فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الحالية وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء في الإمارات والعالم العربي والعالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور سيفيري كينالا المفوض العام لفنلندا في إكسبو دبي 2020 ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي وسعادة ريتا سوان سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة.

وقالت كينالا ان فنلندا تحرص على المشاركة الدائمة في الحوار الدولي وتسعى لإيجاد الحلول من خلال التعاون مع شركائها..مشيرة الى ان فنلندا هي البلد الأكثر خضرة في العالم حيث الهواء النقي والمياه النظيفة والغابات الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة حيث طبيعتنا الاسكندنافية تلهمنا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة كما يوفر جناح فنلندا خلال إكسبو ملاذا إيجابيا لتعزيز أواصر التعاون والنجاح.

وأضافت أن جناح فنلندا يستوحي تصميمه الفريد من الطبيعة الفنلندية الهادئة ويضم مزيجا من المؤثرات البصرية التي تجمع بين الثقافتين الفنلندية والعربية القسم الخارجي للجناح مطلي باللون الأبيض كلون الثلج الذي يتميز به هذا البلد الاسكندنافي فيما يعطي المدخل انطباعا عن الخيمة العربية ويغطي الثلج في القسم الخارجي للجناح المفاجآت السارة التي تنتظر الزائر في الداخل ويوفر الممر الهادئ داخل الجناح الفنلندي ملاذا مريحا من صخب أجواء إكسبو الدولي المزدحم في حين تقدم المعروضات مزيجا من الخبرات والمعلومات حول الابتكار المستمر والحلول المستدامة.

وأوضحت ان الجناح سيعرض أبرز الخبرات الفنلندية في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا والسياحة مع محتوى مبتكر يقدمه شركاؤنا.

وذكرت سيفيري كينالا ان فنلندا ترتبط علاقات تجارية واقتصادية قوية مع دولة الإمارات ويشهد الجناح الفنلندي مشاركة أبرز الشركاء المحليين ومن أبرزهم شركة "كوني" - KONE - و"كوني كرينز" و"أوتوتيك" التي تنشط بشكل كبير في المشاريع الضخمة التي تقام في المنطقة.

وقالت انه بالإضافة إلى التكنولوجيا والاستدامة تواصل فنلندا تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في قطاع السياحة وفي هذا الإطار تقدم الخطوط الجوية الفنلندية خدماتها بين شهري أكتوبر ومارس في الوقت الذي أعلنت فيه "فلاي دبي" عن تسيير رحلة جوية بشكل يومي إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي على مدار العام وهو ما يبني جسرا متينا بين بلدينا.. كما توفر الخطوط الجوية الفنلندية رحلات إضافية من هلسنكي إلى شمال ووسط فنلندا.

من جانبه قال جوناس هالا منسق العلاقات العامة والإعلام لدى "هيئة السياحة الفنلندية" - Visit Finland - انه نتيجة لزيادة التواصل والحملات التسويقية الناجحة في الشرق الأوسط فقد شهدنا ارتفاعا ملحوظا في الاهتمام بزيارة فنلندا خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث زاد الزوار بنسبة 30? في عام 2017 كما تشير بعض الأرقام التي صدرت في وقت سابق من العام الحالي إلى وجود مزيد من النمو مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار عام 2018 ما كان عليه العام الماضي.

وأضاف انه كوجهة مفضلة على مدار العام لدينا محفظة لا مثيل لها في أي بلد آخر حول العالم وهو سبب رئيسي يدفعنا إلى التفاؤل لجذب أعداد متزايدة من السياح من الشرق الأوسط إلى بلدنا الرائع فنلندا.