"بلوواترز" الوجهة الأحدث من نوعها ومقرّ "عين دبي" تفتح أبوابها للجمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ بداية تشكلها في أفق المدينة أسرت "عين دبي"، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، المخيلة ولفت هذا المعلم الجديد انتباه الجميع نحو "بلوواترز"، الوجهة الأحدث من "مِراس"، والتي فتحت أبوابها للزائرين مؤخراً.

تجمع "بلوواترز" بأجوائها العصرية بين هدوء الضواحي، وحيوية المدن، وتتميز بمساحات مخصصة للسكن والتسوق وتجارب الضيافة والترفيه اللافتة لتشكل موقع جذب جديد وإضافة مذهلة إلى أفق دبي الرائع.

وتتصل جزيرة "بلوواترز" بدبي عبر شبكة متطورة من الطرق التي تشمل طريقاً مباشراً إلى شارع الشيخ زايد، وممراً للمشاة يصلها بمنطقة "ذا بييتش" مقابل "جميرا بييتش ريزيدنس"، بالإضافة إلى وسائل النقل المائي التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الحبّاي، رئيس مجموعة "مِراس": "تتطور مدينة دبي بصورة منسجمة مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ومع تطلعات دبي الطموحة نحو المستقبل، نسعى باستمرار للوصول إلى آفاق جديدة. وتضع "مِراس" تلك الرؤية بعين الاعتبار، إلى جانب اهتمام الدولة بسعادة الناس ورفاهيتهم، ونستعد الآن للكشف عن العديد من الإنجازات الهندسية المتميزة في "بلوواترز"، والتي سترسي معايير جديدة في مجال التصميم المعاصر. كما نفخر بأن هذه الوجهة ستشكل مكاناً يلتقي فيه الجميع لاختبار تجارب غنية تعزز نمو دبي وترسخ مكانتها عالمياً".

وتتوزع في "بلوواترز" العديد من الساحات، وطرق المشاة الساحرة، والممرات التي تزخر بالمناظر الطبيعية. كما تفصل ساحتا "سنترال أفنيو" و"صن ست أفنيو" بين مناطق الوجهة الثلاث، في حين تتيح ممرات "نورث ووك" و"ساوث ووك" مجالاً أمام المشاة للتوقف قريباً من الضفاف المائية، وتأمل مياه البحر الزرقاء وأفق المدينة من ورائها.

حيوية المدن في "ذا وارف"

تتميز "ذا وارف" المنطقة العصرية المخصصة للمتاجر وخيارات أسلوب الحياة في "بلوواترز" مقابل "عين دبي"، باحتوائها على 132 متجراً ومطعم ذات التصميم المعماري المنخفض الارتفاع، والمنتشرة على طول الشارع. وتخترق ممرات المشاة المنطقة التي تظللها أغصان الأشجار والنخيل، وتزينها التجهيزات الضوئية المبتكرة.

وتتنوع الأماكن المخصصة للطعام والشراب في "ذا وارف" بين المطاعم الفاخرة الشهيرة على الواجهة المائية، والمطاعم العصرية، ومجموعة من المقاهي غير التقليدية، والتي تقدم تشكيلة واسعة من إبداعات المطابخ العالمية. ومن المقرر افتتاح المزيد من المطاعم الأخرى والمتاجر خلال الأشهر المقبلة.

"وتتميز ساحة "سنترال أفنيو" بموقعها على أطراف "ذا وارف"، في حين يقع ممر "نورث ووك" وساحة "وارف أفنيو" على الواجهة المائية، وتحيط بمركز "عين دبي بلازا" تحت العجلة الترفيهية. ويصل جسر المشاة "ذا وارف لينك" الممتد بطول 265 متراً بين الجزيرة وبين وجهة "ذا بييتش" على ساحل دبي الرئيسي. كما تعمل محطة "بلوواترز وارف ستيشن" بمثابة رصيف للنقل المائي. وتشتمل "ذا وارف" أيضاً على أكثر من 2000 موقف للسيارات، تتوزع بين مستويي الطابق الأرضي والقبو.

مساكن فخمة بإطلالات ساحرة

تضم "بلوواترز ريزيدنسز" 10 أبراج أنيقة متوسطة الارتفاع تضم 698 شقة سكنية، و4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس، وتقع على منصة تشرف على إطلالات خلابة على البحر أو على "عين دبي". ومع انتهاء تسليم الدفعة الأولى المقرر في شهر ديسمبر 2018، يتوقع أن تبدأ الوجهة باستقبال أوائل المقيمين خلال الربع الأول من عام 2019.

وتحظى شقق البنتهاوس بإطلالة شاملة بمجال رؤية 360 درجة على الخليج العربي، و"دبي مارينا"، و"عين دبي" وأفق دبي العمراني الرائع، كما توفر مساحات داخلية وخارجية فسيحة تضم 5 غرف، وحمامات داخلية، بالإضافة إلى مساحات رحبة للمعيشة.

ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، تم تنفيذ الديكور الداخلي لشقق "بلوواترز ريزيدنسز" باستخدام تشكيلة لونية محايدة، وتصميم عصري بسيط يجمع بين دفء الأرضيات الخشبية الاسكندنافية وأناقة التجهيزات المعدنية الفاخرة. ويتميز المطبخ المفتوح بتصميمه العصري، وتجهيزاته الإيطالية الحديثة، وأسطح التحضير الانسيابية. ومن خلال النوافذ الممتدة على كامل مساحة الجدران، سيتاح لساكني جميع الشقق إطلالات بانورامية على "عين دبي" ومياه الخليج الزرقاء، والمساحات الخضراء على امتداد البوليفارد.

وتشتمل المرافق السكنية على صالة للألعاب الرياضية، وأحواض سباحة، وحدائق طبيعية منسقة، وملاعب لكرة السلة، ومناطق مخصصة للعب الصغار، بالإضافة إلى مسجد مبني على الطراز العصري. كما تضم المنطقة السكنية منصة بوديوم مركزية توفر فرصة للتواصل الاجتماعي، وموقف سيارات في القبو، كما تضم المباني 32 متجراً لتلبية احتياجات السكان.

فنادق فخمة تزين "بلوواترز"

حرصاً من "مِراس" على بذل أقصى الجهود لتحقيق وعد "بلوواترز" بأسلوب حياة مترف على الجزيرة، يوفر تجارب غير مسبوقة، تقدم لأول مرة في المنطقة، فندق "سيزرز بالاس بلوواترز دبي"، "ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي" و"سيزرز ريزوت بلوواترز دبي"، التي توفر تجارب ضيافة من فئة الخمس نجوم وتضم 495 غرفة فخمة و80 شقة فندقية، ومسرح "ذا روتندا" الذي يتسع لـ 500 مقعداً من جهة، ومركز المؤتمرات الدولي من الناحية المقابلة "سيزرز فوروم". وتكتمل عروض الضيافة الفخمة مع نادي "كوف بيتش دبي" وشاطئ خاص مذهل.

ويعدّ فندق "سيزرز بالاس بلوواترز دبي" الحصري الذي يضم 194 غرفة، ثاني فنادق "سيزرز بالاس" في العالم، ويتميز بحوض سباحة خارجي، ومنتجع صحي، ومركز لياقة يوفر إطلالات مذهلة على "عين دبي"، بالإضافة إلى ستة مطاعم بتصاميم لافتة. وتضم "ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي" 80 شقة فندقية فاخرة تتيح أسلوب حياة عصري. بينما يضم فندق "سيزرز ريزورت بلوواترز دبي" 301 غرفة، وحوضي سباحة خارجيين، وستة مطاعم فريدة، وثلاث غرف اجتماعات مزودة بخدمات الأعمال، وصالة لإقامة والفعاليات مساحتها 750 متراً مربعة.

مقرّ لـ "عين دبي"

توفر "بلوواترز" فرصة للزائرين الراغبين بمشاهد عجلة "عين دبي" عن قرب، وتأمّل هذه التحفة الهندسية المدهشة التي تعدّ محوراً للوجهة الجديدة، حيث يتاح الوصول إلى المشاهد المذهلة عند قاعدة العجلة البالغ ارتفاعها 250 متراً، لتتجاوز بذلك ارتفاع عجلة "هاي رولر" في لاس فيجاس البالغ ارتفاعها 167 متراً، وعجلة "نيويورك ويل" المزمع انشاؤها في "ستاتن أيلاند" بارتفاع 190 متراً. وستحمل "عين دبي" في كل دورة لها حوالي 1400 راكب في 48 كبسولة ذات زجاج مزدوج، توفر لهم إطلالات شاملة لا مثيل لها بمجال رؤية 360 درجة على مدينة دبي. يبلغ ارتفاع أعمدة دعم "عين دبي" 126 متراً وهي واسعة وطويلة بما يكفي لتتسع داخلها 15 من حافلات لندن.

وجهة سياحية عالمية

أنشئت "بلوواتزر" وفقاً لمعايير "مِراس" العالمية المتميزة، من حيث الحجم وروعة التصميم وفرادة اللمسات الجمالية، لتضفي على دبي مزيداً من المزايا التنافسية بين المدن العالمية الشهيرة. وإضافة لـعجلة "عين دبي" ، توفر "بلوواترز" مجمّعاً سكنياً شاملاً يتميز بخياراته المتنوعة من المتاجر والمطاعم وتجارب الضيافة التي تجعل من الجزيرة وجهة سياحية رائدة، ومقصداً مفضلاً للعيش والعمل والترفيه.

وتقع "بلوواترز" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنسز" وعلى بعد 20 دقيقة بالسيارة من "سيتي ووك". ويمكن الوصول إلى مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم في غضون 30 دقيقة و45 دقيقة بالسيارة إلى مطار أبوظبي.