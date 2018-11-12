الإمارات تتصدر المنطقة في المشاريع بـ 9.5 مليارات درهم الشهر الماضي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت الإمارات منطقة الخليج والشرق الأوسط بحجم المشاريع في شهر أكتوبر، بقيمة 2.61 مليار دولار (9.57 مليار درهم)، وذلك حسب إحصاءات مجلة ميد، التي أكدت أن أكبر تلك المشاريع كان بقيمة 1.2 مليار دولار ومنحت عقده شركة أدنوك لشركة تكنيكاس روينداس الأسبانية لتنفيذ مشروع في حقل بو حصا البري، وذلك في إطار استهداف الإمارات رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.5 ملايين برميل يومياً.

وذكرت المجلة أن مؤشر المشاريع في الشرق الأوسط تراجع في شهر أكتوبر، حيث بلغت قيمة العقود الموقعة 8.9 مليارات دولار، مقابل 14.6 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، بتراجع 40%.