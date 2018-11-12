53 ألف متر مربع مساحة أجنحة التنقل والفرص والاستدامة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لإكسبو 2020 على «تويتر» أن إجمالي مساحة الأجنحة الثلاثة الرئيسية لموضوعات الحدث، وهي التنقل والاستدامة والفرص، تصل إلى 53 ألف متر مربع.

وورد في المقطع أن تصميم جناح التنقل استوحي من الحركة، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، ويستقبل 2500 زائر في الساعة، فيما تصل مساحة جناح الاستدامة المدعوم بمظلة شمسية إلى 29 ألف متر مربع، ويستقبل 4400 زائر في الساعة.

أما جناح الفرص فهو مصنوع من مواد طبيعية كالخشب والحبال والرمال، ومبني على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع مع مظلة حلزونية مصنوعة من حبل يبلغ طوله 111 كلم.