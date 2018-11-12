السياحة العائلية بدبي الأكثر تفضيلاً في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق، سيد صالح

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن دبي من أكثر المقاصد السياحية العائلية المفضلة في العالم، مضيفة، إن افتتاح ست حدائق ترفيهية في الإمارة في موقع واحد رفع من قدرتها على جذب السياحة العائلية. وشبهت الصحيفة دبي بمدينة فلوريدا في الولايات المتحدة كمركز للترفيه، لكنها أوضحت أن الفارق هو وقوع مجمع الحدائق الترفيهية الذي افتتح في ديسمبر عام 2016 في موقع واحد.

من ناحية أخرى، وصف تقرير منشور أمس في مجلة «فوربس» الأميركية، أبوظبي بأنها مدينة طموحة وضعت لنفسها خطة، تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي بحلول 2030، واعتمدت على صناعة الترفيه ركناً أساسياً في هذه الخطة.

واستعرض التقرير، الذي جاء تحت عنوان «كيف تبني أبوظبي تراثاً من صناعة الترفيه»، عناصر ومكونات صناعة الترفيه في أبوظبي، منها مدينة الملاهي «وارنر بروس وورلد». ووصفت المجلة مدينة الملاهي بأنها تمثل نهاية اللعبة في صناعة الترفيه في العالم، ولكن ليس لأبوظبي، التي ما زالت لديها خطط جريئة في هذا الصناعة. كما تناولت المشروعات المستقبلية في «جزيرة ياس»، التي ستشهد في 2022 افتتاح أول فرع من سلسلة حدائق «سي وورلد» الأميركية الشهيرة للألعاب الترفيهية المائية خارج حدود الولايات المتحدة.