تعاون «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«أركان» في معالجات صناعة الأسمنت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية مع شركة أركان، الشركة المتخصصة في تصنيع مواد البناء والإنشاء في دولة الإمارات، لتزويدها ببطانة الخلايا المستهلكة، والتي تعد أحد المنتجات الثانوية الناجمة عن صهر الألمنيوم، وذلك لاستخدامها في صناعة الأسمنت.

وبحسب خبراء الصناعة، تنتج صناعة الألمنيوم العالمية أكثر من مليون طن سنوياً من بطانة الخلايا المستهلكة، حيث يتم تخزين الكثير منها لأجلٍ غير مسمى.

وتقوم أيضاً شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً بإنشاء مرافق في موقعها في الطويلة لمعالجة بطانة الخلايا المستهلكة، بحيث يتم تسليمها لشركات الأسمنت ليتم استخدامها كوقود بديل ومواد وسيطة، كما سبق وأن تعاملت الشركة مع أطراف أخرى لمعالجة بطانة الخلايا المستهلكة. وكانت شركة أركان قد اختبرت بطانة الخلايا المستهلكة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لاستخدامها في عملياتها منذ العام الماضي.

تجارب

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل الوصول إلى حلول اقتصادية لبطانة الخلايا المستهلكة تحدي كبير يواجه قطاع صناعة الألمنيوم حول العالم، وقد حققنا تقدماً هائلاً في الوصول إلى الحلول الصحيحة لإعادة التدوير، ويسعدنا التعاون مع شركة أركان لاستخدام بطانة الخلايا المستهلكة بطرق مسؤولة، وخلق قيمة إضافية للصناعات الإماراتية بما يعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية على جميع الأطراف».

من جانب آخر، قال المهندس جمال سالم الظاهري رئيس شركة أركان: «أجرينا اختبارات صارمة للتأكد من فعالية بطانة الخلايا المستهلكة التي توفرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقد أثبتت هذه التجارب فعاليتها الاقتصادية والبيئية كمصدر للطاقة والمواد المقاومة للحرارة».