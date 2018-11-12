«حدوتة مصرية» تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد جمعة الجنيبي سفير الدولة في جمهورية مصر العربية الذكرى السابعة لتأسيس مؤسسة «حدوتة مصرية»، والتي تتألف من سلسلة مطاعم بالدولة إلى جانب مطعم باراكودا للمأكولات البحرية بشارع الشيخ زايد بدبي.

وحضر الاحتفال عمر محجوب أوشيك القنصل بقنصلية جمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية وحسن محمد صالح المستشار الثقافي بالقنصلية السودانية بدبي وعلي الشعفار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعفار للاستثمار، ومحمد يوسف، ويوسف الشامسي ممثل بنك الإمارات دبي الوطني وعابدين نصر الله مدير مجموعة الجميرا للضيافة سابقاً والرشيد محمد الأمين ممثل الجالية السودانية.

و«حدوتة مصرية» يمثل النشاط الاستثماري للمجموعة في دبي، ووجه شريف الحلواني مدير المؤسسة شكره إلى المسؤولين وشعب الإمارات لما أتاحوه لهم من تسهيلات لإقامة هذه المشاريع الاستثمارية.