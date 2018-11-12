لجنة «نظام الرياضات الجوية الخفيفة» تبحث توحيد التشريعات

المصدر: دبي- البيان

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار «الدرونز» توحيد التشريعات في الدولة الخاصة بالطائرات بدون طيار، وأبرز التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الحالية ومنها تنفيذ لوائح المخالفات والعقوبات.

وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة النظر في التشريعات الحالية والعمل على معايير أمن وسلامة تقنن استخدام الكاميرات لفئة الهواة، وكذلك توسيع مساحة المناطق المسموح الطيران في الدولة.

وأكد اللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار أهمية مواصلة العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لتعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة لممارسة الرياضات الخفيفة دون التأثير السلبي لها المرتبط بتعطيل الملاحة أو انتهاك الخصوصيات أو استخدامها في ما يضر مصالح الآخرين.