23 منطقة استثمارية في أبوظبي تفتح ذراعها للسعوديين

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

طرحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار فرصا استثمارية مغرية للمستثمرين السعوديين في 23 منطقة استثمارية وحرة في أبوظبي. جاء ذلك أمس خلال استقبال مجلس إدارة الغرفة لوفد تجاري من رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية السعودية برئاسة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وقدم محمد الحوسني المستشار في مكتب أبوظبي للاستثمار، عرضاً تقديمياً لأهم الفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة في إمارة أبوظبي للمستثمرين السعوديين في 18 منطقة استثمارية و5 مناطق حرة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تطرح تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين، ولفت إلى أن أبرز هذه الفرص تتواجد في جزر ياس والريم ومدينة الرياض ومشروع ميناء أبوظبي ومطار أبوظبي الدولي ومنطقة غنتوت ومستشفى العين ومجمع الرويس الصناعي للبتروكيماويات.

دعائم

وأعرب إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي عن سعادته بوجود الوفد السعودي، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية عملا على إرساء دعائم العلاقات الثنائية المتميزة في شتى المجالات، والتي استمدت قوتها ومتانتها من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله. والرغبة الحقيقية للشعبين الشقيقين، ثم تكللت ببناء علاقات استراتيجية شاملة بالعزم والحزم والتكامل المشترك».

شراكة

ونوه المحمود إلى أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات هي الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر الإمارات واحداً من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وذلك بحجم تبادل تجاري وصل إلى ما يزيد على 88.3 مليار درهم تقريباً في عام 2017.

وقدم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، عرضاً تقديمياً شاملاً عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدايةً من تأسيسها، مروراً برؤيتها ورسالتها وتوجهاتها، ثم أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة وأهم مبادراتها الاقتصادية.

9 فنادق

كشف ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا لإدارة الفنادق والمنتجعات عن أن المجموعة ستفتتح خلال شهري أبريل ومايو المقبلين فندقين جديدين لها في المملكة العربية السعودية ليرتفع عدد فنادقها إلى 8 فنادق خلال العام المقبل. وكشف عن أن المجموعة باشرت في أعمال فندقها التاسع في المدينة المنورة.