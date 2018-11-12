«أراضي دبي» تفتتح مكتب «الترويج العقاري» بنيويورك

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مكتب «أمين الترويج العقاري» في مدينة نيويورك، من خلال علاقة شراكة مع «عقاري جلوبال ليمتد سنتشري 21»، وذلك بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك ماجد السويدي ومساعديه.

وافتتح سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالمكتب. وشهد حفل الافتتاح قائمة بارزة من المدعوين المتخصصين في عالم العقار ورواد الصناعة من الوكلاء والوسطاء العقاريين ومديري الصناديق، حيث سيوفر المكتب العديد من الخدمات للمشترين والراغبين بالاستثمار العقاري في دبي.

وقال سلطان بن مجرن: سيسهم مكتب «أمين الترويج» الجديد في الترويج للفرص الاستثمارية في سوق دبي العقاري حيث تمتلك دبي ما يميزها عن غيرها من الأسواق، إضافة إلى ارتفاع العوائد الاستثمارية على العقار، سواء للمستثمر أو المطور العقاري، مقارنة بمدن أخرى حول العالم.

وأضاف: تعتبر دبي واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، لما تتمتع به من البنية التحتية وتوفر الأمن والأمان للمستثمرين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة، التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين.

وقالت ماجدة علي راشد: نعمل على ترسيخ مكانة دبي عالمياً، لتكون دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الجذابة التي يمكن للمستثمرين من الجنسية الأميركية الحصول عليها في سوق دبي العقارية، إضافة إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها معهد دبي العقاري إلى الوكلاء والوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة.

وتتمثل أهداف المكتب في العمل مع وكلاء العقارات في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على الترويج لمشاريع دبي العقارية أمام المستثمرين في الولايات المتحدة.