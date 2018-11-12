دانوب العقارية تمنح عقد بناء «جويلز» إلى كاست للإنشاءات

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة دانوب العقارية عقداً بقيمة 149.5 مليون درهم لشركة كاست للإنشاءات، لأعمال البناء الرئيسية لمشروع جويلز، وهو المشروع السكني العاشر من دانوب العقارية الذي يتم إنشاؤه في منطقة أرجان بالقرب من حديقة «ميراكل جاردن». ويشتمل مشروع جويلز التي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم 463 وحدة سكنية مختلفة. ومن المقرر أن يتم تسليم مشروع جويلز الذي أطلق في مارس 2018، في الربع الأول من 2020.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب رضوان ساجان: ملتزمون بسوق العقارات في دبي، من خلال إطلاق العقارات الناجحة والتنفيذ البناء وتعزيز الثقة في صناعة العقارات في دبي التي لاتزال توفر الفرص الاستثمارية العقارية الأكثر نجاحاً وربحاً في جميع أنحاء العالم، ونحن عازمون على تسليم مشاريعنا لعملائنا في الوقت المحدد، ومنح عقد البناء الرئيسي خلال سبعة أشهر من إطلاق المشروع يعكس التزامنا القوى تجاه عملائنا".