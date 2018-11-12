«اقتصادية عجمان» تفتتح مركزين جديدين لإسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان- البيان

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مركزين جديدين لخدمة المتعاملين «مركز تسهيل الهاجس» و«مركز معاملات»، وذلك لتقديم عدد من خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية، عبر رابط إلكتروني يجمع بين الدائرة ومركزي الخدمات «تسهيل هاجس» و«معاملات».

وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الدائرة المستمر لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسهيل رحلة المتعاملين، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تضع خدمة المواطنين وإسعاد المجتمع على رأس قائمة أولوياتها.

وقال سعود الشمري مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: تسعى الدائرة لتحقيق استراتيجيتها القائمة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع مختلف الجهات، الحكومية منها والخاصة، حيثُ يُمثل افتتاح المركزين الجديدين، خطوة أساسية لاستكمال مساعي الدائرة لتقديم باقات متنوعة من خدماتها المتميزة، في أكبر عدد من مراكز الخدمات في الدولة، ما يعزز مستوى خدمات الدائرة، ويسهم في تسهيل معاملات المستثمرين في إمارة عجمان.

من جهته، أكد أحمد خير البلوشي مدير إدارة علاقات المتعاملين في دائرة التنمية الاقتصادية، أهمية التعاون بين الدائرة وكل من مركزي "تسهيل الهاجس" و"معاملات"، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمتعاملين، ليصبح بذلك القطاع الخاص يعمل بـ 6 مراكز خدمة، إلى جانب مجموعة المراكز التابعة للدائرة مباشرة، كمركز إسعاد المتعاملين بالحميدية، ومركز سند بمنطقة مصفوت، وفرع دائرة التنمية الاقتصادية بمقر دائرة البلدية والتخطيط بمنطقة المنامة.

وشددت مديرة مركز تسهيل الهاجس، أسماء المهري، على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في الدولة والإمارة، مثنية على اتفاقية التعاون بين الدائرة والمركز، والتي أثمرت عن افتتاح مركز الهاجس.

وأثنت مديرة مركز معاملات، مروى المغربي، على جهود الدائرة، ومساعيها المستمرة في تقديم أرقى مستوى من الخدمات الحكومية، التي من شأنها أن تسهل عملية إنجاز المعاملات، وتيسير الإجراءات للمستثمرين.