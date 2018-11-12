إنجاز 80% من البنية التحتية في «ماج كريك ويل بيينج ريزورت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة إنجاز 80% أعمال البنية التحتية، والتي تقوم بها شركة دار الود للإنشاءات لمشروع «ماج كريك ويل بيينج ريزورت»، أول مشروع مستوحى من معايير الصحة والرفاه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحت إدارة شركة الاستشارات «في إكس»، والهندسة المعمارية A++، تواصل أعمال الإنشاءات تقدمها بشكل ملحوظ، وفق الجدول الزمني المحدد في هذا المشروع البالغة كلفته 2.2 مليار درهم، خاصة أنه تم إنجاز ما نسبته 15٪ من العمل. وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من العام 2021.

ويتم تطوير المشروع على مساحة 898,786 قدماً مربعة، وسيكون عبارة عن مجمع محاط بأسوار وبوابات للأمن والسلامة، كما يغطي 550 متراً من طول الواجهة المائية على الخور. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً بجوار محمية رأس الخور.