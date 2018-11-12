«إس إن سي لافالين» تستعرض فوائد التقنية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة «إس إن سي لافالين» للهندسة وأعمال البناء إن شركات النفط والغاز قادرة على تخفيض التكاليف بنسبة 30% من خلال تطبيق معايير وأساليب نمذجة موحدة أثناء فترة بناء وتصميم وتشغيل مشروعات النفط والغاز.

وتشارك «إس إن سي لافالين» في «أديبك»، وسيستعرض الخبراء كيفية نجاح الشركة في مجالات متعددة من سلسلة الإمدادات، وذلك من خلال خدمات الاستشارات والهندسة، وسلامة الأصول، والإكمال والتشغيل، والصيانة والعمليات.

من خلال خدمات الاستشارات والهندسة وحتى مرحلة تسليم المشاريع، والإكمال والتشغيل، وسلامة الأصول، والصيانة والعمليات. كما سيناقش الخبراء، خلال جلسات تفاعلية، مساهمة التقنية المتقدمة في تغيير وتطوير قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال عرض تقني يوضح كيفية تخفيض تكاليف الشركات وتحسين الإنتاجية والسلامة لعملائها.

وسيقدم سيمون إيفانس دنيس، مدير الهندسة الرقمية خلال المعرض جلسة تفاعلية بعنوان «التحول الرقمي في عمليات التكرير» غداً الثلاثاء، كما سيقدم الدكتور ساشي مايتي، مدير، فرقة العمل العالمية للتكنولوجيا، يوم الخميس 15 نوفمبر، جلسة نقاش بعنوان «تخطيط الاستثمار لمجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات لتحسين مستويات المخاطر والربح».

ومن بين الأمثلة العديدة التي تم عرضها، الواقع الافتراضي والواقع المعزز لمراجعات التصميم والتشغيل، مما يسمح للعملاء برؤية وتحليل منشآتهم قبل البناء. الأمر الذي يسهم في تحسين الكفاءة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار وخفض التكاليف.