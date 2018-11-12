«هانيويل» تركز على تأثير التحليلات في تحسين الإنتاجية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شركة هانيويل العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا في معرض «أديبك» بهدف تسليط الضوء على تأثير الإحصاءات والتحليلات المستقاة من البيانات على تحسين الإنتاجية وفعالية الصناعات في الشرق الأوسط.

وستستعرض هانيويل العديد من الحلول المختصة بالسلامة والأمن، بالإضافة إلى العديد من الحلول كمنصة البرمجيات المختصة بالتقاط البينات وحلول التدريب الواقعي المعزز والظاهري.

وقال نورم جيلسدورف، رئيس هانيويل في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا: أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المتصل تتعلق بالنتائج التي تحققها، مثل تحسين الإنتاجية وزيادة الوفورات.

وأصبحت القدرة على إطلاق العنان لإمكانيات ومعارف الموظفين في قطاع النفط والغاز أمراً بالغ الأهمية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتحسين قدراتهم على تلقي المعرفة ومشاركتها والاحتفاظ بها.