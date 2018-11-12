اقتصادية دبي تصدر 1898 رخصة في أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 27,265 معاملة بنسبة نمو قدرها 23.3% مقابل شهر سبتمبر (22,113 معاملة)، وأصدر القطاع 1898 رخصة جديدة بزيادة نسبتها 25.8% مقارنةً بشهر سبتمبر (1509 رخص)، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 126 رخصة بزيادة قدرها 34% مقابل شهر سبتمبر (94 رخصة)، وتؤكد هذه الأرقام استمرارية جاذبية الأعمال في إمارة دبي، باعتبارها قاعدة حيوية للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

مكانة

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية، حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,989 معاملة خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة قدرها 17.3% مقارنة بشهر سبتمبر (11,072 معاملة)، وتم إنجاز 5,758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 11.9% مقارنةً بشهر سبتمبر (5,146 معاملة).

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,431 إجراء بزيادة 32% مقارنة بشهر سبتمبر (2,790)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,449 بنسبة نمو 24.4% مقابل بشهر سبتمبر (1,969)، ووصل عدد التصاريح التجارية 2,395 بنسبة نمو 48.4% مقارنة بشهر سبتمبر (1,614).

وقدمت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي أداءً قوياً في شهر أكتوبر 2018، حيث أنجزت 18,213 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة لاقتصادية دبي في أكتوبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية، وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في أكتوبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، وبريطانيا، وبنغلادش، والأردن، والسعودية، والصين، والسودان، وأخيراً الفلبين.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 32% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 26%، و«بناء وتشييد» 16%، «خدمات مجتمعية وشخصية» 10%، و«مجموعة الفنادق» 7.2%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 3%، و«صناعة تحويلية» 2%، و«وساطة مالية» 2%، و«الصحة، والعمل» 0.7%، و«التعليم» 0.5%، و«الزراعة» 0.5%، و«تعدين واستغلال ثروات طبيعية» بواقع 0.1%.

تنوع الرخص الجديدة

امتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر بتنوعها وجرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (62.1%)، والرخص المهنية (35.5%)، ثم الرخص الصناعية (1.4%)، والرخص السياحية (1%).

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أكتوبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 972 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 918 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة.