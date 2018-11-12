«أفروديت» تقدم خدمات تكنولوجية في معرض الطيران بدبي

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة «أفروديت القابضة» في فعاليات معرض الطيران، الذي يقام بفندق ريتز كارلتون بسوق دبي المالي غداً، ويستمر يومين لعرض أحدث الحلول المتطورة عالمياً خاصة «آبس»، الذي يضيف لشركات الطيران ذراعاً سياحية متكاملة، لتقديم جميع الخدمات والمنتجات السياحية لركابها بأسعار تنافس جميع المعروض على الإنترنت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ودون أية تكلفة مالية.

وبلغ عدد شركات الطيران العالمية، التي انضمت لهذا البرنامج أكثر من 30 شركة طيران عالمية تحمل أكثر من 300 مليون راكب سنوياً.

وقال المهندس أشرف سلامة مدير عام الشركة: إن صناعة النقل الجوى في العالم شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة المنافسة، ما دفعها للبحث عن مصادر أخرى للدخل، وذلك باللجوء هذه الشركات إلى عرض بعض المنتجات السياحية والخدمات الترفيهية لركابها سواء قبل السفر أو أثناءه عند الوصول.

وأضاف أن دخول شركات الطيران لهذا المجال يضيف بعداً تنافسياً جديداً في عالم السياحة الإلكترونية ما سيقلل من حصص شركات السياحة الحالية ويأتي بمزيد من الراحة للمسافر، ويأتي دورنا في تزويد شركات الطيران بالتكنولوجيا والاتفاقيات التجارية الجاهزة للبيع في أقصر وقت وبأقل التكاليف. وذراع سياحية كهذه تحمل في طياتها ملايين الفنادق وآلاف الخدمات التي يتم تقديمها للمسافر بأقل سعر قد يجده في أي مكان آخر، وذلك لقدرة الشركة على التعامل من ثلاثمائة مليون راكب.