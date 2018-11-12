«ترانسجارد» تدخل سوق الحماية الأمنية للشخصيات

المصدر: دبي- البيان

أضافت مجموعة «ترانسجارد» رسمياً خدمة «حماية الشخصيات» إلى محفظتها الواسعة في مجال الخدمات الأمنية. وتقدر قيمة سوق «الحماية الأمنية للشخصيات» في المنطقة بأكثر من 20 مليون درهم، وتوفر «ترانسجارد» في هذا الإطار حلولاً أمنية مخصصة لقادة الأعمال البارزين والمسؤولين الحكوميين والمشاهير والعائلات.

ويخضع فريق الحماية الشخصية التابع لمجوعة «ترانسجارد» إلى التدريب المكثف في أكثر من 16 مجالاً مختلفاً، بما في ذلك إدارة الحماية المباشرة والوعي بالمراقبة وأمن الأماكن وغير ذلك، وهو ما منحه المهارات اللازمة حسب المعايير المعترف بها عالمياً في هذا المجال.

من جانبه، قال جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة «ترانسجارد»: «مع ازدياد وتنامي عدد الأحداث والفعاليات الهامة، التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل قطاع الأعمال والرياضة والترفيه، ترحب الإمارات بشكل منتظم بعدد كبير من أصحاب الثروات وكبار الشخصيات الذين يبحثون عن حلول الحماية الشخصية لهم أثناء فترة تواجدهم في الدولة».

يعتمد فريقنا المدرّب بطرق احترافية في مجال الأمن على خبرته الواسعة التي لا تضاهى في دولة الإمارات، وهو ما يوفر لعملائنا أفضل الأجواء لحضور مختلف الاجتماعات والفعاليات التي تقام في الدولة بثقة وراحة بال.

وبصفتها المزود الوحيد لخدمات الحماية الأمنية للشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع أشخاص مدرّبين على أعلى المستويات، تقدم ترانسجارد خدمات متكاملة للشخصيات البارزة القادمة من الخارج، منذ لحظة وصولها إلى الدولة إلى حين مغادرتها، ويقوم بذلك فريق أمني مخصص لهذه المهمة طوال مدة زيارة العميل.

وبالإضافة إلى خدمات الحماية هذه، ستوفر «ترانسجارد» أيضاً خياراً أمنياً أكثر تميزاً مخصصاً للزيارات التجارية والسياح والعائلات والشباب والأطفال. وفي إطار تعزيز قدرات فريق «ترانسجارد»، عملت الشركة بشكل وثيق مع خبراء التدريب الأمني في المملكة المتحدة «هورايزون» لضمان أن هذه الخدمة الجديدة المقدمة من «ترانسجارد» تتخطى المعايير العالمية لحماية الشخصيات.