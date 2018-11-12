شركات الاستكشاف والإنتاج تستهدف تحقيق التوازن

المصدر: أبوظبي - البيان

تركز الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج على الفرص التي تحقق التوازن بشكل نسبي بين الموارد النفطية منخفضة التكلفة والحصص المتنامية من إنتاج الغاز، وبمشروعات مجال النقل والتخزين، وبشكل أساسي عمليات خطوط الأنابيب، حيث يتم التركيز على توفير دخل منخفض المخاطر وقابل للتنبؤ بالاستناد إلى الطاقة الإنتاجية كونه محصناً من مخاطر التقلبات في أسعار السلع بشكل كبير.

ويتم العمل على تحقيق التكامل في مشروعات مجال التكرير والبتروكيماويات في الأسواق المتنامية أو مرتفعة القيمة من خلال توفير مواد أولية بأسعار تنافسية عبر تطبيق التقنيات المملوكة للقطاع، إضافة إلى الخبرة العميقة في تشغيل وإدارة المحفظة الاستثمارية ليسهم هذا النهج المتوازن في تعزيز موقع الشركة التنافسي عالمياً، كما يتيح تحقيق القيمة في مختلف الاستثمارات.