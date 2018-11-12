856 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 856 مليون درهم. وتم تسجيل 119 مبايعة بقيمة 296 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 171 مليون درهم، و94 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 125 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 115 مليون درهم، بمنطقة وادي الصفا 2. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين. وسجلت الرهونات 560 مليون درهم، منها 24 رهن أراضٍ بقيمة 496 مليون درهم، و36 رهن فلل وشقق بقيمة 64 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 360 مليون درهم، ورهن في البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 45.8 مليون درهم.