شراكة قوية بين «أدنوك» و«مبادلة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت شركة «مبادلة» الشراكة القوية مع «أدنوك» في عدد من المشاريع المشتركة، ومنها مشروع «الرويس»، الذي يستهدف إنشاء أحد أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج البتروكيماويات على مستوى العالم، وشركة «بروج» التي تأسست منذ 20 عاماً كونه مشروعاً مشتركاً بين كل من «أدنوك» وإحدى الشركات التابعة لمبادلة «بورياليس» الرائدة عالمياً في مجال البتروكيماويات ومقرها النمسا، وتمتلك بها «مبادلة» حصة الأغلبية و«بروج» هي الشركة المسؤولة عن إنتاج الكيماويات بشكل كامل تقريباً في مجمع «الرويس»، وقد بدأ إنتاجها بالارتفاع التدريجي بعد اكتمال إنجاز مجمعات «بروج» 1 و2 و3.

وتسهم الاستثمارات في إنشاء مشروع مجمع «بروج 4» الجديد، الذي يعد أحدث مصنع لإنتاج «البولي بروبولين - 5» في دعم طموحات «بروج»، لأن تصل بالطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.24 مليون طن سنوياً.