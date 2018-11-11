مطار أبوظبي الدولي يؤكد انتظام رحلاته بعد العاصفة الرعدية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت شركة مطارات أبوظبي عدم وجود أي تأثيرات على العمليات في مطار أبوظبي الدولي إثر العاصفة الرعدية التي تعرضت لها الإمارة.

وقالت مطارات أبوظبي في إفادة خاصة لـــ «البيان»، إن الرحلات في مطار أبوظبي منتظمة ولم تشهد أي تأجيلات أو تعديلات.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السحب الركامية والرعدية أحيانا والممطرة مصحوبة برياح نشطة وقوية مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بصورة كبيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى اليومين المقبلين على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة.