«ايكونومست»: الإمارات رابع أرخص دولة في العالم بأسعار الغذاء

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنِفت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على «مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2018»، الذي صدر أخيراً عن مجلة «ايكونومست» البريطانية. ويقيس المؤشر درجة توافر السلع الغذائية في مختلف دول العالم استناداً إلى رخص أسعارها.

وحصلت الإمارات في هذا المؤشر على رصيد87 نقطة من أصل 100 نقطة، بفارق 7.3 نقاط فقط عن سنغافورة التي احتلت المركز الأول على المؤشر، برصيد 94.3 نقطة. وسجلت الإمارات ارتفاعاً قيمته 0.2 نقطة، بالمقارنة مع رصيدها على نفس المؤشر في العام الماضي.

وأوضح المؤشر أن الإمارات احتلت هذه المكانة المتقدمة نتيجة تزايد قوة الدرهم الإماراتي في مواجهة العملات الأخرى، تحسن مستوى إنتاج الغذاء محلياً بفضل التقنيات الجديدة التي تتبعها، وأيضاً تركيز الدولة في استيراد الغذاء على الدول التي تعتبر معاقل لتصنيع الغذاء الآمن كدول أوروبا الشرقية، أستراليا والأميركيتين.

كما حصلت الإمارات على المركز الــ 31 عالمياً في الأمن الغذائي الكلي، ضمن المؤشر نفسه، برصيد 72.5 نقطة، لتتقدم بذلك مركزين و0.8 نقطة، بالمقارنة مع ترتيبها ورصيدها من النقاط في العام الماضي.