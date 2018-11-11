«الأوراق المالية» تشارك للمرة الأولى باجتماع مجلس إدارة منظمة «أيوسكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) الذي عقد في مدريد، حيث مثل الهيئة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وهذه هي المشاركة الأولى للهيئة بعد أن نجحت هذا العام في الفوز بالعضوية للمرة الأولى بمجلس إدارة المنظمة التي تأسست عام 1983، والتي تعتبر الجهة المرجعية العالمية فيما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية، وتعكس هذه المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة المكانة العالية والاحترام اللذين تتمتع بهما الإمارات في المجتمع الدولي في كل المستويات والمجالات عموماً وعلى صعيد الجهات التنظيمية لهيئات الأسواق المالية في الوقت نفسه.

وخلال فعاليات الاجتماع جرت مناقشة محاور عدة تتعلق باستشراف المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية، ووضع إطار عمل للخطط المتعلقة بتداول الأصول الرقمية، وكذلك التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والاستثمار الإيجابي والجهات المصدرة للمؤشرات.

تكنولوجيا مالية

وتم بحث أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بشبكة التكنولوجيا المالية، ووضع إطار دعم للطروحات الأولية للعملات، كما تم استعراض محور خصوصية البيانات وسبل الحفاظ على سريتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الهيئة شاركت بفعالية في نقاشات الاجتماع التشاوري الثاني الذي دار حول أبرز المستجدات على صعيد أسواق المال والتي تضمنها تقرير فريق الرصد، وكذلك تم استعراض تقرير فريق العمل المعني بالفضاء الإلكتروني، وتقرير فريق إدارة الأصول، والذي تناول موضوع صناديق المؤشرات المتداولة وفريق الرفع المالي، وذلك بالإضافة إلى استعراض موضوع التمويل المستدام، وكذلك المرونة الفاعلة وغيرها من المسائل المتعلقة بالمشتقات المالية».

وأضاف: كان للهيئة مداخلات عدة في الموضوعات الأخرى التي عرضت على اجتماع مجلس إدارة «أيوسكو»، والتي تناولت آثار عمليات الإصلاح المتعلقة بالمشتقات المتداولة خارج السوق الرسمية على هيكل السوق، وتحليل تكاليف التقارير أحادية الجانب والمزدوجة ومنافعها، وتعهيد الأعمال إلى الخارج ومقدّمي الخدمات من الأطراف الثالثة.

كانت الهيئة نجحت العام الماضي في الفوز باستضافة المؤتمر السنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للعام 2020.