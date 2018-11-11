تقدم جيد بتنفيذ استراتيجية «أدنوك» للتكرير والبتروكيماويات

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

شدد عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك أن الشركة تحرز تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجيتها للتكرير والبتروكيماويات التي أعلنت عنها خلال «ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات» مايو الماضي.

وأكد الهاجري في تصريحات للصحافيين حول الجديد في عمليات ومشاريع التوسعة في مجمع الرويس للبتروكيماويات الذي سيتحول إلى أكبر مجمع في العالم للبتروكيماويات أنه يجري حالياً دعوة الشركات والشركاء لإنتاج منتجات وحلول جديدة، مثل الكيل البنزين الخطي ضمن مجمع المشتقات البتروكيماوية في الرويس، وتوقع ترسية عقد خدمات التصميم الهندسي الأولي لمشروع الكيل البنزين الخطي بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مشروع مجمع الصناعات التحويلية الذي تم الإعلان عنه ضمن مجمع الرويس يهدف لتمكين الشراكات والاستثمارات الجديدة لتوسعة أعمالها لتشمل مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة بهدف تحويل المنتجات من مجمع الصناعات التحويلية إلى منتجات نهائية أو صناعية، مؤكدا على أن أدنوك ظلت تعمل مع المختصين في المجالات الصناعية حول المجمع الذي شهد اهتماماً واسعاً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن آخر المستجدات والتطورات حول المشروع في الأشهر القادمة.

وعن المصفاة الجديدة في الرويس، قال الهاجري: سيتم الدعوة لتقديم مناقصات ما قبل خدمات التصميم الهندسي الأولي قريباً، وستساهم المصفاة الجديدة عند الانتهاء منها في مضاعفة الطاقة التكريرية الحالية لأدنوك من النفط الخام.

بروج

وأشار إلى أن بروج قامت بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمصنع إضافي لإنتاج البولي بروبلين سيتم دمجه مع مصنع «بروج 3» الحالي، موضحاً أن المصنع سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لأدنوك من البوليمرات إلى حوالي 5 ملايين طن سنوياً بحلول 2021.

وحول إعادة تشغيل وحدة التكسير للزيوت الثقيلة في الرويس والمدة المتوقعة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حسب المواصفات بعد إعادة التشغيل، بيّن الهاجري أنه تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لتجديد الوحدة والبدء بالعمليات التشغيلية. وبمجرد تشغيلها، ستبدأ في الإنتاج بمعدل قريب من طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وعن خطط أدنوك لمعالجة خام زاكوم بدلاً من خام مربان في مصفاة الرويس، قال الهاجري: يعد هذا جزءاً من مشروعنا لتعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، الذي سيتيح لأدنوك للتكرير معالجة الخام متوسط الحموضة في مجمع مصفاة الرويس غرب الجديد.

وأشار إلى ترسية مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام على شركة «سي بي آند آي»، المشروع المشترك الذي تقوده «سامسونج الهندسية المحدودة».

ومن المقرر تسليم هذا المشروع نهاية عام 2022«. وبالنسبة لسير العمل في مشروع الجازولين والزيوت العطرية، تم إصدار المناقصات الفنية للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد وسيستغرق تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد أربعة أعوام.

وحول التقدم المحرز في مشروع بروج 4، بيّن الهاجري أن المشروع يشهد تقدماً جيداً. وسوف يتم الانتهاء من خدمات ما قبل مرحلة التصميم الهندسي الأولي بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

تنويع اقتصادي

وقال عبد العزيز الهاجري: ستسهم الاستراتيجية الجديدة في دفع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنوع الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز القيمة المحلية مضافة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات، حيث تعتزم أدنوك زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية في التكرير والبتروكيماويات، وتحسين الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم.

فضلاً عن خلق منظومة تصنيع في الرويس من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية من المتوقع أن توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025، وأن تُساهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وأضاف: تأتي الشراكات الاستراتيجية في صلب استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما تمتلك أدنوك سجلاً حافلاً بالنجاحات من الشراكات بعيدة المدى التي تحقق منافع متبادلة منذ أيامها الأولى.

وتلعب شراكاتنا دوراً مكملاً في تعزيز قدراتنا ونقاط القوة لدينا، من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة التشغيلية والخبرة المالية والقدرة على تطوير وفتح أسواق جديدة، بما يسمح لنا بتعزيز الابتكار والبحث، وأن نستثمر معاً لننمو معاً.

هوامش ربح مرتفعة

وقال الهاجري: نعتزم تعزيز حضورنا العالمي عبر كامل مجالات وجوانب الأعمال في قطاع التكرير والبتروكيماويات وذلك لتأمين طاقة إنتاجية إضافية لتكرير خامات أدنوك في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وتعزيز محفظة المنتجات البتروكيماوية من مشتقاتنا للوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو وهوامش الربح المرتفعة.

ومثالا على ذلك تقوم شركة بروج بالمزيد من الاستثمارات لتعزيز قدراتها لإنتاج المُركبات البلاستيكية لدعم عملائنا في الصين.

وبدأت وحدة تصنيع المُركبات البلاستيكية التابعة لبروج في شنغهاي بالصين عملياتها في عام 2010 بطاقة إنتاجية بلغت 50 ألف طن سنوياً، وفي نهاية عام 2015 قمنا بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 90 ألف طن سنوياً، وفي عام 2017، بدأنا المرحلة الثانية من توسعة المصنع لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 125 ألف طن سنوياً لتلبية الطلب المتزايد من قطاع صناعة السيارات في الصين.

إضافة إلى ذلك قامت شركة أدنوك بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية للاستثمار المشترك في مصفاة نفط عملاقة في الهند مع شركاء من الجانب الهندي.

أهداف

تستهدف استراتيجية التكرير والبتروكيماويات الجديدة ترسيخ مكانة أدنوك لتصبح منتجاً عالمياً ومورداً ومسوقاً للمنتجات المكررة والبتروكيماوية.

ويساهم برنامج أدنوك لاستثمار 165 مليار درهم في مجال التكرير والبتروكيماويات يساهم في تحويل الرويس إلى أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في العالم بحلول عام 2025 وذلك بزيادة الطاقة التكريرية للشركة من 900 ألف برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً وزيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات من 4.5 إلى 14.5 مليون طن سنوياً.